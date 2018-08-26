Порошенко намерен взыскать с России миллиарды

Президент Украины Пётр Порошенко выразил уверенность в том, то Москва возместит Киеву убытки по газовым контрактам.
«Нас россияне больше не загонят и не поставят на колени своей газовой удавкой и газовым шантажом. Так же, как мы выиграли Стокгольмский арбитраж, россияне заплатят Украине убытки в $4,6 млрд», — цитирует его Интерфакс-Украина.
Ранее сообщалось, что Порошенко назвал троянским конём Кремля газопровод «Северный поток — 2».
В июне украинский лидер заявил, что Киев создаёт группу в Евросоюзе, которая должна остановить строительство российского газопровода «Северный поток — 2».
Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с Nation News прокомментировал план Порошенко.