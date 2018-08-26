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Смело, дерзко и честно: Сурков о признании Южной Осетией независимости ДНР и ЛНР
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Смело, дерзко и честно: Сурков о признании Южной Осетией независимости ДНР и ЛНР 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 26 авг — Sputnik, Диана Козаева. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал решение о признании Южной Осетией независимости Донецкой и Луганской народных республик смелым и дерзким шагом. Сурков прибыл в Цхинвал в воскресенье, 26 августа, для участия в праздничных мероприятиях, посвященных юбилею признания независимости республики.
"Южная Осетия — единственное государство, которому хватило смелости, дерзости, честности и верности, чтобы признать независимость Донецка и Луганска", — заявил он.
Это решение, по его словам, не символический жест, республики последовательно укрепляют связи, придают этому решению содержание.
"Финансовая, торговая и экономическая и организационная инфраструктура, которая создана в Южной Осетии для этих двух республик, является фактически «дорогой жизни» в условиях блокады, которую устроил в отношении народа Донбасса киевский режим. Именно эта поддержка позволила удержать экономику ДНР и ЛНР на плаву и позволить им жить достойно", — подчеркнул Сурков.
Он отметил, что это очень важно, добавив, что «это больше, чем политика».
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