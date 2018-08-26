Смело, дерзко и честно: Сурков о признании Южной Осетией независимости ДНР и ЛНР

"Южная Осетия — единственное государство, которому хватило смелости, дерзости, честности и верности, чтобы признать независимость Донецка Луганска ", — заявил он.

Это решение, по его словам, не символический жест, республики последовательно укрепляют связи, придают этому решению содержание.

"Финансовая, торговая и экономическая и организационная инфраструктура, которая создана в Южной Осетии для этих двух республик, является фактически «дорогой жизни» в условиях блокады, которую устроил в отношении народа Донбасса киевский режим. Именно эта поддержка позволила удержать экономику ДНР и ЛНР на плаву и позволить им жить достойно", — подчеркнул Сурков.

Он отметил, что это очень важно, добавив, что «это больше, чем политика».