Сурков: Южная Осетия, признав ЛНР и ДНР, оказала им уникальную поддержку

"Южная Осетия является единственным государством, у которого хватило смелости, дерзости, честности и верности, чтобы признать Донецкую народную республику и Луганскую народную республику. Это был не просто символический жест, ведь признание — это гораздо больше. Все мы знаем, что та финансовая, торговая, экономическая, юридическая и организационная инфраструктура, которая создана в Южной Осетии для этих республик, является дорогой жизни в условиях блокады, которую совершает в отношении народа Донбасса киевский режим", — подчеркнул он.

Южная Осетия в 2014 году первой признала независимость ДНР и ЛНР. В Цхинвале тогда заявили, что поддерживают республики Донбасса в борьбе за права и свободу. Между ДНР, ЛНР и Южной Осетией подписаны договоры в различных сферах.