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Сурков: Южная Осетия, признав ЛНР и ДНР, оказала им уникальную поддержку
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Сурков: Южная Осетия, признав ЛНР и ДНР, оказала им уникальную поддержку 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 26 августа. /ТАСС/. Признание Южной Осетией провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) имеет жизненно важное значение в условиях их блокады Украиной. Об этом в воскресенье на торжествах в честь 10-й годовщины признания Россией независимости Южной Осетии заявил помощник президента РФ Владислав Сурков.
"Южная Осетия является единственным государством, у которого хватило смелости, дерзости, честности и верности, чтобы признать Донецкую народную республику и Луганскую народную республику. Это был не просто символический жест, ведь признание — это гораздо больше. Все мы знаем, что та финансовая, торговая, экономическая, юридическая и организационная инфраструктура, которая создана в Южной Осетии для этих республик, является дорогой жизни в условиях блокады, которую совершает в отношении народа Донбасса киевский режим", — подчеркнул он.
Южная Осетия в 2014 году первой признала независимость ДНР и ЛНР. В Цхинвале тогда заявили, что поддерживают республики Донбасса в борьбе за права и свободу. Между ДНР, ЛНР и Южной Осетией подписаны договоры в различных сферах.
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