Названа дата начала новой войны в Донбассе

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Киев может начать наступление в Донбассе уже 14 сентября, заявили в ДНР 

РИА Новости + ещё 45 1 час назад
Украинские силовики могут начать наступление в Донбассе уже 14 сентября, заявил в субботу журналистам официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Ранее Басурин заявил, что украинские силовики начали подготовку к наступлению в Донбассе после гибели главы ДНР Александра Захарченко.
"Наши источники в штабах ООС (операции объединенных сил — ред.) и ОТГ "Восток" называют 14 сентября как возможную дату наступления", — сказал Басурин.
Он отметил, что информацию о подготовке силовиков к наступлению подтверждают и данные, полученные со сбитых ранее беспилотников.
"Чтобы скрыть подготовку к началу развязывания наступательных действий противник усилил информационное обвинение нас в увеличении количества обстрелов своих позиций. Тем самым пытаются создать информационный повод, который развяжет им руки", — добавил Басурин.
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