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Порошенко назвал украинскую армию лучшей на континенте
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Порошенко назвал украинскую армию лучшей на континенте 

RT на русском 24 августа 2018
Фото: RT на русском
Президент Украины Пётр Порошенко, выступая на военном параде в центре Киева, заявил, что украинская армия — лучшая на континенте.
«У нас сегодня вы будете иметь возможность это увидеть, и это подтверждают все четыре последние года — одна из лучших армий континента. Она существенно усилит восточный фланг НАТО. А взамен мы рассчитываем на гарантии коллективной безопасности, которые предоставляет альянс», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.
По его словам, украинские военные на востоке страны стоят на защите безопасности и благосостояния не только Украины, но и всей Европы.
Ранее Порошенко рассказал, когда вступление в НАТО станет для Киева реальностью.
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