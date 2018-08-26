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Главы ДНР и ЛНР почтили память погибших в ходе грузино-осетинского конфликта в Цхинвале
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Главы ДНР и ЛНР почтили память погибших в ходе грузино-осетинского конфликта в Цхинвале 

RT на русском 2 часа назад
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко и исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник почтили память погибших в ходе грузино-осетинского конфликта в Южной Осетии.
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Захарченко и Пасечник возложили цветы к могиле погибших во дворе школы №5 города Цхинвала.
В воскресенье, 26 августа, в Южной Осетии проходят торжественные мероприятия, связанные с 10-летием признания Россией независимости республики.
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что сирийский лидер Башар Асад хочет приехать с визитом в Цхинвал.
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