Главы ДНР и ЛНР почтили память погибших в ходе грузино-осетинского конфликта в Цхинвале 

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко и исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник почтили память погибших в ходе грузино-осетинского конфликта в Южной Осетии.
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Захарченко и Пасечник возложили цветы к могиле погибших во дворе школы №5 города Цхинвала.
В воскресенье, 26 августа, в Южной Осетии проходят торжественные мероприятия, связанные с 10-летием признания Россией независимости республики.
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что сирийский лидер Башар Асад хочет приехать с визитом в Цхинвал.