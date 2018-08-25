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На Украине нашли «лекарство» от распада
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Медведчук назвал «лекарство» от распада Украины 

Газета.Ru 36 минут назад
Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске Виктор Медведчук заявил, что «лекарством» от распада Украины могла бы стать федерализация страны. Об сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интервью политика телеканалу «112 Украина».
По его словам, с годами он все больше уверен в том, что федеративное устройство — единственный способ предотвратить распад страны. При этом Медведчук отметил, что в данный момент все складывается противоположным образом.
«С каждым годом я убеждаюсь в своей правоте, что федеративное устройство Украины — это единственное лекарство от распада страны и лекарство от того, что с помощью этого лекарства мы можем восстановить территориальную целостность. Пока у нас все происходит наоборот», — сказал Медведчук.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко назвал Виктора Медведчука самым эффективным переговорщиком по обмену пленными в Донбассе.
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