На Украине нашли «лекарство» от распада

Медведчук назвал «лекарство» от распада Украины

По его словам, с годами он все больше уверен в том, что федеративное устройство — единственный способ предотвратить распад страны. При этом Медведчук отметил, что в данный момент все складывается противоположным образом.

«С каждым годом я убеждаюсь в своей правоте, что федеративное устройство Украины — это единственное лекарство от распада страны и лекарство от того, что с помощью этого лекарства мы можем восстановить территориальную целостность. Пока у нас все происходит наоборот», — сказал Медведчук.