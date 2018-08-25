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Киев сможет вернуть Донбасс при одном условии
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Выполняя минские соглашения, Киев сможет вернуть Донбасс, считает Медведчук 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук считает, что украинские власти игнорируют и не исполняют минские соглашения, однако их реализация поможет вернуть регион Украине.
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"Все что делается сегодня властью, оно делается в одном контексте игнорирования и невыполнения минских соглашений… Они могут играть роль дальше, для того, чтобы все завершилось тем, что называется возвращением Украины на Донбасс и Донбасса в Украину. Это моя формула, я ее так назвал", — сказал Медведчук в эфире программы "Большое интервью большого политика" на телеканале "112 Украина" в субботу. По его словам, других соглашений нет.
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