Российский регион захотели сделать «украинским»

Советник Порошенко рассказал о желании украинизировать Дальний Восток

По его словам, ареал использования украинского языка в течение последних лет постоянно расширялся. Как утверждает Медведев, это свидетельствует о том, что с годами готовность населения к "мягкой украинизации" увеличивалась.

"Можно увидеть эту динамику по годам. Но, наверное, где-то же есть предел, за которым этот процесс исчерпывается. Хотелось бы, чтобы это было на Зеленом Клине (территория на юге российского Дальнего Востока, где в 1917 году переселенцы с Украины пытались создать Украинскую дальневосточную республику. — Прим. ред.). Хотя бы на Кубани. Но это происходит на Донбассе”, — отметил советник Порошенко.

При этом он признал, что значительная часть территорий на границе с Украиной остается русскоязычной.