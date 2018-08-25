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«Поезд в один конец»: украинский состав вызвал недоумение
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«Поезд в один конец»: в Сети высмеяли дырявый украинский состав 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
В Сети высмеяли фото украинского поезда Москва-Херсон, которые опубликовал в Facebook пользователь Игорь Димитриев.
"Вагон поезда Москва — Херсон. Дыры сквозные. Чисто индийская железная дорога. Не хватает только людей с баулами на крыше", — написал он.
"После повышения цен будут ездить на крышах", — ответили в комментариях к записи.
"Тот драндулет, на котором я катилась из Москвы в Харьков — это, по сути, был люкс", — поразилась одна из пользователей.
"Какая экзотика, поезд в один конец?" — поинтересовался другой комментатор.
"Украинская железная дорога — "Мы будем в пункте приема раньше, чем ГТС", — пошутил третий.
Плачевное состояние украинских поездов уже стало поводом для насмешек со стороны журналистов. Ранее СМИ писали, что компания "Украинские железные дороги" отправляет в Россию составы из старых вагонов, чтобы снизить число уезжающих из страны.
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