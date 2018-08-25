«Поезд в один конец»: украинский состав вызвал недоумение

«Поезд в один конец»: в Сети высмеяли дырявый украинский состав

В Сети высмеяли фото украинского поезда Москва-Херсон, которые опубликовал в Facebook пользователь Игорь Димитриев. "Вагон поезда Москва — Херсон. Дыры сквозные. Чисто индийская железная дорога. Не хватает только людей с баулами на крыше", — написал он. "После повышения цен будут ездить на крышах", — ответили в комментариях к записи. "Тот драндулет, на котором я катилась из Москвы в Харьков — это, по сути, был люкс", — поразилась одна из пользователей. "Какая экзотика, поезд в один конец?" — поинтересовался другой комментатор. "Украинская железная дорога — "Мы будем в пункте приема раньше, чем ГТС", — пошутил третий. Плачевное состояние украинских поездов уже стало поводом для насмешек со стороны журналистов. Ранее СМИ писали, что компания "Украинские железные дороги" отправляет в Россию составы из старых вагонов, чтобы снизить число уезжающих из страны.