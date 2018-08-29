Украина хочет американские системы ПВО

Украина хочет купить у США комплексы ПВО

Валерий Чалый. Украина подала в Вашингтон запрос на покупку американских систем противовоздушной обороны. Об этом в эфире радио "Новое Время" заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США

Отмечается, что стоимость одного комплекса составляет 750 миллионов долларов. По словам посла, для нужд украинской армии планируется закупить минимум три таких комплекса.

"Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство; это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны", — отметил он.

Кроме того, посол отметил, что украинская армия также нуждается в беспилотниках, контрбатарейных радарах и контрснайперских системах.