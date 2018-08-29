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Украина хочет американские системы ПВО
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Украина хочет купить у США комплексы ПВО 

РИА Новости 1 час назад
Украина подала в Вашингтон запрос на покупку американских систем противовоздушной обороны. Об этом в эфире радио "Новое Время" заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.
Отмечается, что стоимость одного комплекса составляет 750 миллионов долларов. По словам посла, для нужд украинской армии планируется закупить минимум три таких комплекса.
"Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство; это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны", — отметил он.
Чалый добавил, что запрос на покупку систем ПВО был озвучен во время встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа в Брюсселе, а также во время визита на Украину советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
Кроме того, посол отметил, что украинская армия также нуждается в беспилотниках, контрбатарейных радарах и контрснайперских системах.
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