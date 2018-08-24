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Порошенко присвоил бригаде ВСУ имя подразделения УПА
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Порошенко присвоил бригаде ВСУ имя подразделения УПА 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко во время парада в честь Дня независимости страны присвоил воинским частям ВС почетные наименования, в числе которых «Холодный Яр», по имени крупнейшего соединения УПА.
Почетные наименования присвоены семи воинским частям ВСУ и трем отрядам государственной пограничной службы с целью «восстановления исторических традиций национального войска в отношении названий воинских частей, учитывая образцовое выполнение поставленных задач, высокие показатели в боевой подготовке», сообщили в пресс-службе украинского президента.
Так, 93-я отдельная механизированная Харьковская бригада получила почетное наименование «Холодный Яр».
Напомним, с 1918 по 1922 годы в Холодном Яру в Черкасской области действовали партизаны, которые вели борьбу и против деникинцев, и против большевиков. Они провозгласили Холодноярскую республику, контролировавшую 25 сел. В 1944 году было сформировано крупнейшее соединение УПА (запрещена в России) под названием «Холодный Яр», в которое входило несколько тысяч человек.
Другие подразделения получили почетные наименования в честь князя Святослава Храброго, авиаконструктора Олега Антонова, князя Константина Острожского, генерал-хорунжего Алексея Алмазова, героя Украины полковника Евгения Пикуса, генерал-хорунжего Александра Пилькевича, «героев Карпатской Сечи», а также наименование «Запорожская Сечь».
Напомним, еще в 2015 году новые власти Украины начали фактически проводить кампанию по героизации нацистских коллаборационистов и пересмотру мировой истории. В апреле украинский парламент принял закон о признании организации ОУН-УПА* борцами за независимость Украины и предоставил право ее участникам на социальные гарантии.
В 2016 году суд в Киеве реабилитировал атаманов самопровозглашенных Холодноярской республики и республики Черного леса, которые были расстреляны НКВД в 1923 году.
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