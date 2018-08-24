Болтон заявил о прогрессе Украины

Украине еще многое нужно сделать для членства в НАТО, заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в пятницу на пресс-конференции в Киеве.
"Я думаю, что прогресс есть (на пусти вступления в НАТО — ред.), однако еще многое нужно сделать", — сказал Болтон, брифинг которого транслировал украинский телеканал "Прямой". По словам Болтона, многое зависит от Украины — как она выполнит военные и политические требования альянса.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.