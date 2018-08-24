Украинцам вынесли неутешительный вердикт

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Кравчук назвал последствия независимости для Украины 

Рамблер 42 минуты назад
Украинцы «оказались рабами и холуями», заявил местному каналу ZIK первый президент страны Леонид Кравчук.
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По его словам, в день независимости Украины, 27-я годовщина которой празднуется сегодня, он полагал, что украинцы распорядятся полученной свободой выбора, чтобы создать новую политическую жизнь, но обманулся.
«Большинство из них оказались рабами и холуями», — посетовал он.
Кравчук добавил, что его соотечественники, вставшие у власти после него, служили, причем исключительно «неправдой», не народу Украины, а лишь своим «покровителям», заказы которых исполняли.
Леонид Кравчук занимал пост украинского президента с 1991 по 1994 годы. Через семь дней после избрания Кравчук поставил свою подпись под Беловежским соглашением, которое прекратило существование Советского Союза.
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