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Солдат упал в обморок во время речи Порошенко
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Солдат упал в обморок во время речи Порошенко на параде 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Reuters
Солдат почетного караула упал в обморок в то время как президент Украины Петр Порошенко произносил речь на параде в День независимости. Солдата вовремя подхватили стоявшие рядом. Скорее всего, члену военнослужащему стало плохо из-за жары, которая установилась в Киеве, пишет «Газета.ру». Сегодня в украинской столице безоблачно и плюс 25 градусов.
По случаю праздника Петр Порошенко заявил, что Украина «разрывает все путы, связывающие ее с Российской империей и СССР». Об этом он написал в твиттере. Он добавил, что задача нынешней власти — сделать страну «большой и сильной» и окончательно освободить ее от российского влияния, пишет «Свободная пресса».
Во время выступления на параде Порошенко заявил, что ЕС не станет «завершенным и совершенным проектом» без Украины. «Мы нужны Европе», — добавил украинский лидер, передает RT.
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