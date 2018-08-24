На Украине прошел военный парад в честь Дня независимости

Крещатик в желто-синих флагах. Трансляцию парада ведут и с земли, и с воздуха. Потому что картинка должна быть такой, чтобы смотрящих ее по телевизору брала гордость за украинских военных. Вот они в парадном строю маршируют вместе с солдатами из стран-членов НАТО , куда Порошенко так стремиться попасть. Об этом он говорит и в своей поздравительной речи, традиционно не забыв похвалить себя.

"Мы твердо встали на путь развития и не имеем права с него сойти. Мы, украинцы, идем своим путем. Уже работает безвизовый режим для поездок украинцев в Европу. Мы бесповоротно стали частью европейского пространства", — заявил Порошенко.

Рядом с Порошенко на трибуне самый дорогой гость на этом празднике как бы "независимости". Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прилетел в Киев из Женевы, где накануне провел переговоры с секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым . Среди ключевых тем, в том числе, Донбасс и Украина . Их Болтон и Порошенко в пятницу тоже обсудят.

День независимости не на шутку раззадорил не только президента, но и некоторых депутатов Верховной рады Украины . В унисон друг другу они говорили, что украинская армия — это символ возрождения страны. Что она непобедима. И украинцы должны гордиться своими солдатами. Вероятно, потому что больше нечем гордиться.

"Гордость за армию и то, что она из разваленной превратилась в такую, что можно противостоять сильнейшей армии в Европе, говорит о том, что мы набираем силы. Нам есть чем похвалиться. И я думаю, что марш нашей армии и бронетехники должен спровоцировать землетрясение в Кремле", — отметил депутат Рады Олег Барна.

Еще один депутат украинского парламента Игорь Мосейчук предложил действовать еще радикальнее. Переживая за то, что Россия перекроет акваторию Азовского моря для украинских судов, он предложил взорвать Крымский мост.

Мосейчуку, видимо, не дает покоя тот факт, что мост то оказался не картонным, как без конца твердили украинские власти и незалежные журналисты. Еще, к тому же, посмотреть на него приезжает все больше украинцев. Хотя им в ежедневном режиме твердят о злых русских недругах, и друзьях на Западе, которые наперебой поздравляли Украину с днем независимости.

"Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем независимости. Надеюсь, что Украина всегда будет свободной, демократической и успешной европейской страной", — сказала посол США на Украине Мэри Йованович.

Поздравление, больше похожее на слегка прикрытый сарказм. Свою независимость Украина реально уже утратила. Реформы так и не заработали. Население стремительно вымирает, чему на телеканале ТСН посвятили даже целый сюжет.