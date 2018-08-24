Украинские солдаты послушали Порошенко и упали в обморок

Во время речи президента Украины Петра Порошенко на военном параде, посвященном Дню независимости, солдат почетного караула потерял сознание. Видео опубликовал «Информатор».

«Страна.ua» указывает, что бойцу стало плохо, когда украинский президент рассказывал о Европе. «Я хочу отдельно обратить внимание: и мы нужны Европе, потому что без нас Евросоюз не станет законченным и идеальным проектом. Цивилизационная граница современной Европы проходит вдоль северо-восточной границы Украины. На континенте все, кто не ослеплен российскими деньгами, понимают, что без независимой европейской страны, мира и безопасности в Европе было бы меньше», — говорил Порошенко, пока охрана, подхватив под руки солдата караула, выводила его за территорию.

Позже стало известно о втором принимавшем участие в параде солдате, потерявшем сознание в ходе речи Порошенко. «Информатор» отмечает, что солдат Десантно-штурмовых войск упал в обморок во время объявленной по погибшим бойцам ВСУ минуты молчания. Сослуживцы бросились на помощь рухнувшему на землю бойцу и оттащили из колонны в толпу для оказания медицинской помощи.

7 июня 2014 года на церемонии инаугурации Порошенко солдат почетного караула потерял сознание в тот момент, когда глава государства проходил мимо него по красной дорожке в Верховную Раду . Через два месяца сын президента Украины упал в обморок во время молебна за Украину в киевском соборе Святой Софии.

24 августа на Украине отмечается День независимости страны. В центре Киева состоялся военный парад с участием 4,5 тысяч военнослужащих и более 200 единиц военной техники.