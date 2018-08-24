Ещё
Солдаты послушали Порошенко и упали в обморок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кадыров ответил на запрет въезда в Москву
Кадыров ответил на запрет въезда в Москву

Украинские солдаты послушали Порошенко и упали в обморок 

Lenta.ru 1 час назад
Во время речи президента Украины Петра Порошенко на военном параде, посвященном Дню независимости, солдат почетного караула потерял сознание. Видео опубликовал «Информатор».
«Страна.ua» указывает, что бойцу стало плохо, когда украинский президент рассказывал о Европе. «Я хочу отдельно обратить внимание: и мы нужны Европе, потому что без нас Евросоюз не станет законченным и идеальным проектом. Цивилизационная граница современной Европы проходит вдоль северо-восточной границы Украины. На континенте все, кто не ослеплен российскими деньгами, понимают, что без независимой европейской страны, мира и безопасности в Европе было бы меньше», — говорил Порошенко, пока охрана, подхватив под руки солдата караула, выводила его за территорию.
Позже стало известно о втором принимавшем участие в параде солдате, потерявшем сознание в ходе речи Порошенко. «Информатор» отмечает, что солдат Десантно-штурмовых войск упал в обморок во время объявленной по погибшим бойцам ВСУ минуты молчания. Сослуживцы бросились на помощь рухнувшему на землю бойцу и оттащили из колонны в толпу для оказания медицинской помощи.
7 июня 2014 года на церемонии инаугурации Порошенко солдат почетного караула потерял сознание в тот момент, когда глава государства проходил мимо него по красной дорожке в Верховную Раду. Через два месяца сын президента Украины упал в обморок во время молебна за Украину в киевском соборе Святой Софии.
24 августа на Украине отмечается День независимости страны. В центре Киева состоялся военный парад с участием 4,5 тысяч военнослужащих и более 200 единиц военной техники.
Последние новости
Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире. Видео Американец склеил парня из мусора и обручился с ним Эвелину Бледанс оплодотворили в эфире шоу Малахова
Комментарии2  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко опозорился на параде304
Россия готовит для США «щелчок по носу и самолюбию»129
Кадыров ответил на запрет въезда в Москву92
Украинцам вынесли неутешительный вердикт116
Вскрылись коварные планы юной пассии Петросяна57
Видео
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:24
Порошенко опозорился на параде
В мире Украина
00:50
Солдаты послушали Порошенко и упали в обморок
Украина В мире
00:52
Стрельба по полицейским в Москве попала на видео
Происшествия
00:53
Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире
В мире Европа
01:58
Актер из «Интернов» заявил об исчезновении жены
Шоу-бизнес
00:57
Меркель спела любимую песню в Тбилиси
Кавказ В мире
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
08:31
Украинцам вынесли неутешительный вердикт
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение