Порошенко разорвал связи с Российской империей

Порошенко заявил о разрыве связей с Российской империей и РПЦ

«Мы разрываем все узы, которые связывают нас с Российской империей и Советским Союзом. Сделать независимость необратимой, Украину — сильной и великой, без единой перспективы возвращения в зону российского влияния — главное задание нашего поколения», — заявил Порошенко на военном параде в Киеве, передает ТАСС.

Кроме того украинский президент призвал разорвать связи с российской православной церковью, сравнив ее с пленом.

«Не может быть свободным тело, когда душа в плену. Пусть сегодня нас услышат и в Константинополе, и в Москве, и в Ватикане. Мы имеем твердые намерения разрубить последний узел, которым империя пытается нас привязать к себе. Мы полны решительности положить конец этому противоприродному и неканоническому пребыванию значительной части нашего православного общества в зависимости от российской церкви», — сказал Порошенко.

НАТО. Он также заявил, что еще до открытия осенней сессии внесет в Верховную раду законопроект, закрепляющий в конституции стремление Киева вступить в ЕС

В пятницу на Украине отмечают День независимости. В центре Киева проходит военный парад с участием 4,5 тыс. военнослужащих, военной техники и боевой авиации.