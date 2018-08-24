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Порошенко разорвал связи с Российской империей
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Порошенко заявил о разрыве связей с Российской империей и РПЦ 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Президент Украины Петр Порошенко на военном параде в честь Дня независимости страны призвал порвать с историческим прошлым, связанным с Российской империей, Советским Союзом и Российской православной церковью.
«Мы разрываем все узы, которые связывают нас с Российской империей и Советским Союзом. Сделать независимость необратимой, Украину — сильной и великой, без единой перспективы возвращения в зону российского влияния — главное задание нашего поколения», — заявил Порошенко на военном параде в Киеве, передает ТАСС.
Кроме того украинский президент призвал разорвать связи с российской православной церковью, сравнив ее с пленом.
«Не может быть свободным тело, когда душа в плену. Пусть сегодня нас услышат и в Константинополе, и в Москве, и в Ватикане. Мы имеем твердые намерения разрубить последний узел, которым империя пытается нас привязать к себе. Мы полны решительности положить конец этому противоприродному и неканоническому пребыванию значительной части нашего православного общества в зависимости от российской церкви», — сказал Порошенко.
Он также заявил, что еще до открытия осенней сессии внесет в Верховную раду законопроект, закрепляющий в конституции стремление Киева вступить в ЕС и НАТО.
В пятницу на Украине отмечают День независимости. В центре Киева проходит военный парад с участием 4,5 тыс. военнослужащих, военной техники и боевой авиации.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала основной урок от появления независимой Украины.
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