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Порошенко принял участие в праздничном молебне
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Порошенко принял участие в праздничном молебне ко Дню независимости Украины 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко с женой и детьми в пятницу принял участие в праздничном молебне ко Дню независимости страны, трансляцию ведут украинские телеканалы.
Также на молебен в Софийский собор в Киеве прибыли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, спикер Верховной рады Андрей Парубий, вице-премьер Геннадий Зубко и другие.
Кроме того, на молитве за страну присутствовали предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий, глава неканонической церкви на Украине Филарет, глава украинских униатов архиепископ Святослав Шевчук, ординарий Киево-Житомирской епархии Римско-католической церкви Виталий Кривицкий, главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх, муфтий Духовного управления мусульман Украины Тамим Ахмед и президент Украинского библейского общества Григорий Комендант.
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