Порошенко рассказал, как «остановить» Россию

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что остановить Россию сможет объединённая позиция цивилизованного мира во главе с США.
Об этом президент заявил на встрече с советником американского лидера по нацбезопасности Джоном Болтоном.
«Москву не остановят футбольные чемпионаты, не остановят свадебные танцы, не остановят подарки газовых потоков. Москву остановит объединённая мощная позиция цивилизованного мира с глобальным лидерством наших партнеров США», — заявил он.
Ранее Порошенко заявил о планах разорвать последний узел, который связывает страну с «Российской империей».
В начале июля Порошенко рассказал, что «пугает Россию».