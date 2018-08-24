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Порошенко рассказал, как «остановить» Россию
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Порошенко рассказал, что может «остановить» Россию 

RT на русском 1 час назад
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что остановить Россию сможет объединённая позиция цивилизованного мира во главе с США.
Об этом президент заявил на встрече с советником американского лидера по нацбезопасности Джоном Болтоном.
«Москву не остановят футбольные чемпионаты, не остановят свадебные танцы, не остановят подарки газовых потоков. Москву остановит объединённая мощная позиция цивилизованного мира с глобальным лидерством наших партнеров США», — заявил он.
Ранее Порошенко заявил о планах разорвать последний узел, который связывает страну с «Российской империей».
В начале июля Порошенко рассказал, что «пугает Россию».
RT на русском: последние новости
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Комментарии26  Ещё 4 источника 
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