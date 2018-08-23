Азаров разоблачил ложь в призыве Порошенко

«Прочтите этот призыв Порошенко. В нем все от первого до последнего слова ложь. То, что Порошенко называет войной, начал не (Владимир) Путин. Не Путин, а (Александр) Турчинов направил в Донбасс танки, гаубицы, «Грады». Не Путин, а (Андрей) Парубий поджег Дом Профсоюзов в Одессе», — написал Азаров в Facebook, комментируя пост Порошенко, призвавшего украинцев включиться в информационную войну.

По словам бывшего премьера, «те, кто воюет в Донбассе на стороне Порошенко, защищают не Украину, а возможность для Порошенко и его банды и дальше грабить Украину».

Он назвал хорошим знаком, что до многих украинцев, в том числе политиков, начинает доходить «эта очевидная истина». «А вот когда их количество достигнет критической массы, то у Порошенко останется лишь одна возможность — как можно быстрее сбежать из страны», — отметил Азаров.

В среду президент Украины Петр Порошенко заявил, что его шокировало большое число сторонников мнения российского лидера Владимира Путина среди украинских политиков по поводу ответственности за ситуацию в Донбассе.