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Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
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Порошенко извинился за обещание завершить операцию в Донбассе в считанные часы 

RT на русском 1 час назад
Президент Украины Пётр Порошенко в ходе торжественной церемонии поднятия Государственного флага извинился перед украинцами за данное в 2014 году обещание закончить военную операцию в Донбассе в считанные часы.
«Более чем четыре года тому назад я заявил, что АТО будет продолжаться часы, а не месяцы. Теперь уже не так важно, в каком контексте те слова были сказаны… Жалею, что породил завышенные ожидания. Искренне извиняюсь, что дал надежду, которая не сбылась», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.
Ранее стало известно, что Порошенко ввёл в действие решение о прекращении так называемой АТО в Донбассе и объявил о переходе к операции объединённых сил.
RT на русском: последние новости
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Комментарии82  Ещё 16 источников 
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