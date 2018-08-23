Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года

Порошенко извинился за обещание завершить операцию в Донбассе в считанные часы

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе торжественной церемонии поднятия Государственного флага извинился перед украинцами за данное в 2014 году обещание закончить военную операцию в Донбассе в считанные часы.

«Более чем четыре года тому назад я заявил, что АТО будет продолжаться часы, а не месяцы. Теперь уже не так важно, в каком контексте те слова были сказаны… Жалею, что породил завышенные ожидания. Искренне извиняюсь, что дал надежду, которая не сбылась», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.

Ранее стало известно, что Порошенко ввёл в действие решение о прекращении так называемой АТО в Донбассе и объявил о переходе к операции объединённых сил.