Украина объяснила отказ забирать корабли из Крыма

На Украине объяснили отказ забирать корабли из Крыма

Если Украина заберет свою военную технику из Крыма , то западные партнеры откажутся осуществлять давление на Москву . Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил бывший командующий ВМС страны вице-адмирал Сергей Гайдук

По его словам, оставшийся на полуострове флот примерно на 70 процентов оснащен российским оборудованием.

«Если мы забираем эти корабли в условиях импортозамещения, то теряем аргумент в международных институтах, куда подали иск. Международные институты будут говорить: "Вы же между собой там договорились, забрали корабли, то есть проблем никаких нет"», — отметил Гайдук.

Он также напомнил, что формирование ВМС Украины происходило путем перераспределения Черноморского флота СССР. При этом, по мнению Гайдука, киевские власти не смогли должным образом использовать советскую технику.

В феврале президент Украины Петр Порошенко заявил, что заберет брошенную в Крыму военную технику только вместе с полуостровом.