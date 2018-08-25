Ещё
Украина объяснила отказ забирать корабли из Крыма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине объяснили отказ забирать корабли из Крыма 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Если Украина заберет свою военную технику из Крыма, то западные партнеры откажутся осуществлять давление на Москву. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил бывший командующий ВМС страны вице-адмирал Сергей Гайдук.
По его словам, оставшийся на полуострове флот примерно на 70 процентов оснащен российским оборудованием.
«Если мы забираем эти корабли в условиях импортозамещения, то теряем аргумент в международных институтах, куда подали иск. Международные институты будут говорить: "Вы же между собой там договорились, забрали корабли, то есть проблем никаких нет"», — отметил Гайдук.
Он также напомнил, что формирование ВМС Украины происходило путем перераспределения Черноморского флота СССР. При этом, по мнению Гайдука, киевские власти не смогли должным образом использовать советскую технику.
В феврале президент Украины Петр Порошенко заявил, что заберет брошенную в Крыму военную технику только вместе с полуостровом.
В начале этого года российский лидер Владимир Путин предложил Украине вернуть оставшиеся на полуострове корабли, самолеты и бронетехнику. Тогда же он отметил, что боевые машины находятся «в плачевном состоянии».
Последние новости
Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире. Видео Американец склеил парня из мусора и обручился с ним Эвелину Бледанс оплодотворили в эфире шоу Малахова
Комментарии18  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кадыров ответил на запрет въезда в Москву525
Солдаты послушали Порошенко и упали в обморок382
В Москве горит ЦБ555
Маккейн сдался раку596
История сестер Хачатурян повторилась97
Видео
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:24
Порошенко опозорился на параде
В мире Украина
00:50
Солдаты послушали Порошенко и упали в обморок
Украина В мире
00:52
Стрельба по полицейским в Москве попала на видео
Происшествия
00:20
«Правозащитников нужно дифференцировать»
Политика Статьи
00:36
К Земле летит огромный астероид
Наука Статьи
01:00
Готовили убийства: СК завел дело на «Правый сектор»
Украина Статьи
00:53
Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире
В мире Европа
01:58
Актер из «Интернов» заявил об исчезновении жены
Шоу-бизнес
00:57
Меркель спела любимую песню в Тбилиси
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение