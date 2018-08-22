Украина решила окончательно избавиться от России

Украинский язык еще больше отдалится от русского

Израиль? Официальный Киев анонсировал реформу языка, которая возродит «давно забытое старое» — нормы времен атамана Петлюры и его УНР. Предлагается ввести правописание на польский манер — «митология» вместо «мифологии» и так далее. Чем инициаторы реформы объясняют свою идею? И какое отношение к ней имеют Россия

В среду в Киеве замминистра образования Украины , сопредседатель Украинской национальной комиссии по вопросам правописания Максим Стриха презентовал обновленную редакцию украинской морфологии. Предлагается писать «митология» вместо «мифологии», «лавреат» вместо «лауреат» и «Атены» вместо «Афины». Заметим, что таким образом украинский язык приближают к нормам польского — где есть слова «mitologia» и «Ateny».

Новые правила сделают язык немного богаче, а «правописание будет ориентировано на украинскую традицию, а не на политические указания чужеземных государств», цитирует Стриху портал «Страна. uа». Правописание предлагают реформировать с оглядкой на времена гражданской войны. Как напомнила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич , «первое украинское правописание было принято в 1919 году в УНР» (Украинской народной республике, правительство которой возглавлял «головной атаман» Симон Петлюра). Похожие нормы пытались ввести и при советской власти, в период «коренизации» 1920-х годов, о чем напомнил директор Института языкознания Академии наук Украины Богдан Ажнюк. Ряд языковых норм этого «репрессированного правописания» теперь и предлагается ввести в обиход.

Правда, реформа еще не введена, а лишь вынесена на обсуждение. Замечания украинцев принимают до 15 сентября.

О целях реформы газете ВЗГЛЯД рассказал член Комиссии по вопросам правописания, председатель Общества украинского языка «Просвита» Павел Мовчан:

«А как вам бы хотелось — чтобы мы жили по тем правилам, по той истории, которая писалась в Москве, по тому правописанию, которое нам указала Москва? По тем законам, которые нам формулировала Москва, по тем принципам, которые нас лишали всего?

Нас даже своих букв лишали. Уже прошло четверть века с того момента, как эти вопросы нужно было урегулировать. Все предыдущие власти искали свое место на политической карте. Сегодня требуется думать не о политической карте, а о карте Украины».

К слову заметим, что реформаторы украинского правописания 1919 года во многом ориентировались все-таки на Москву. После революции, под влиянием реформы русского языка, существенно упростившей правила грамматики (например, была отменена буква «ять»), лидеры УНР, прежде всего глава Центральной рады историк Михаил Грушевский , выступили с идеей реформирования и украинского языка. В рамках перемен были введены нормы правописания, ряд букв, употреблявшихся в текстах, написанных на различных диалектах украинского языка, отменялись. В их числе, например, «русская» буква «ы», встречавшаяся в произведениях Тараса Шевченко . Была введена буква Ґ, для обозначения твердого звука «г» (отличающегося от мягкого украинского произношения звука, который можно условно передать как «гхэ»).

19 мая 1919 года Украинская академия наук принимает «Главнейшие правила украинского языка», которыми все эти перемены были закреплены. Большевики изменения, внесенные в украинский язык, признавали долго. Это произошло только на Всеукраинской конференции правописания 1927 года, в разгар вышеупомянутой «коренизации». Новые нормы правописания получили название «харьковских» (по столице УССР) или «скрипниковских» — по имени наркома просвещения Украинской ССР Николая Скрипника. Изменения, в том числе и буква Ґ, были отменены в 1933 году, когда политика «коренизации» была свернута, а ее поборники, в том числе Скрипник, репрессированы.

Так что ничего нового в данном случае не придумывается, отмечает Мовчан. «Все это уже было в двадцатых годах во время Возрождения, вплоть до тридцатых годов, пока не уничтожили, не расстреляли всю школу украинской филологии, — говорит руководитель „Просвиты“. — И потребовалось столько времени, чтобы выросли новые школы, чтобы вернуться к истокам, к себе, к своему природному голосу». По мнению Мовчана, настало наконец время заняться решением языковых вопросов. «Правописание — один из самых важных способов самоидентификации, — продолжает он. — Когда мы природным нашим языком занимаемся, когда мы не заимствуем и не дублируем, когда мы пользуемся нашей исторически сложившейся устной речью, мы используем и определенные буквы. Например, не „Афины“, а „Атены“, и так далее».

Обращаясь к особенностям нынешнего реформирования украинского языка, Мовчан отмечает, что они учитывают и нормы прошлого, идущие еще с девятнадцатого века, и потребности сегодняшнего дня. «Например, перемены касаются слов иностранного происхождения, возвращения букв, которые были изъяты, и так далее», — сказал он.

Вопросы культурного возрождения должны быть приоритетнее, чем, например, вопросы высоких тарифов ЖКХ, уверен Мовчан. «Так делали, например, евреи, когда вернулись к государству Израиль, — напоминает он. — Они с самого начала взялись за возрождение своего природного языка, хотя к тому времени главным языком среди еврейской общины был идиш. Даже был термин „Идишланд“.

»Но, несмотря на это, отцы еврейского государства, в частности Давид Бен-Гурион, сказали: нет, будет язык наших пращуров. И они возродили его», — сказал Мовчан. Он провел параллели между Израилем и современной Украиной. В Израиле, по его мнению, «никто сейчас не говорит: слушайте, так тут же были палестинцы, тут же был арабский язык, как у нас был русский язык.

Какие права сейчас имеют палестинцы? На свою автономию. Хотят русские автономию? Пусть создают».

Донецкий общественный деятель, бывший вице-премьер ДНР и экс-спикер Народного совета республики Андрей Пургин уверен: та реформа, которую сейчас придумали в Киеве, имеет в первую очередь идеологическую подоплеку, это попытка максимально дистанцироваться и уйти от наследия УССР.

«Это нормальный украинский национализм, который бесконечно ищет врагов, бесконечно от чего-то отказывается. Это уход от русского языка. Берут совпадающие в русском и украинском языке слова и пытаются искать аналоги в польском, чешском, болгарском, сербском и других языках, лишь бы это не было похоже на русский язык», — сказал Пургин газете ВЗГЛЯД.

Он отметил, что сторонники более радикального обновления украинского языка предлагают проекты по его латинизации, «но на сегодняшний день они пока не проходят». Однако на Западной Украине уже появляются небольшие сообщества, которые пишут на латинице. По мнению Пургина, украинский язык как таковой изначально состоял всего из 600–800 слов — так называемая кулишовка. До 1933 года различные институты расширяли ее, искусственно создавали украинский язык, который на самом деле «создан из суржика и „говирки“, считает собеседник.

Если новые нормы правописания будут приняты, то, как полагает Пургин, в ДНР и ЛНР учебники украинского останутся без изменений.