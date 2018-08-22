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Климкин заявил о грядущей войне с Россией
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Климкин заявил о войне с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Украина находится в состоянии войны с Россией, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
«Мы должны понять вообще реальность, и эта реальность заключается в том, что мы находимся в состоянии войны с Россией», — сказал Климкин, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию телеканала NewsOne.
Это не первое подобное заявление Климкина. В апреле он посетовал, что хотя Россия ведет против Украины войну, на территории России проживает около 3 млн украинских мигрантов.
В марте Климкин обвинил Россию в ведении третьей мировой войны.
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