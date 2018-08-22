Климкин заявил о грядущей войне с Россией

Климкин заявил о войне с Россией

«Мы должны понять вообще реальность, и эта реальность заключается в том, что мы находимся в состоянии войны с Россией», — сказал Климкин, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию телеканала NewsOne.

Это не первое подобное заявление Климкина. В апреле он посетовал, что хотя Россия ведет против Украины войну, на территории России проживает около 3 млн украинских мигрантов.

В марте Климкин обвинил Россию в ведении третьей мировой войны.