Премьер Украины заговорил о дефолте

«Это остановка производства, девальвация гривны, инфляция. Нам нужно уберечь людей от этого негатива», — сказал Гройсман. Поэтому, по его мнению, Украине необходимо сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ), чтобы получить новые заимствования, чтобы вернуть старые.

Также премьер заверил, что хочет, чтобы Украина избавилась от «финансовых оков», в которые страну затянули в период с 2005 по 2013 годы.

В августе Украина не смогла получить от МВФ транш в размере 1,9 миллиарда долларов, что заблокировало возможность финансовой помощи от других сторон. Причина в том, что одно из условий получение средств — увеличение цены на газ для населения на треть — осталось не выполненным.