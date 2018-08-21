Над украинской нацией нависла угроза

СМИ сообщили об угрозе исчезновения украинской нации

После распада Советского Союза население Украины сократилось до 42 миллионов человек, при этом смертность в стране значительно превышает рождаемость. Об этом сообщает телеканал "1+1" в программе "Украина в цифрах".

Еще 25 лет назад население Украины составляло 52 миллиона человек, за прошедший срок оно сократилось как минимум на десять миллионов.

"Это целая Швеция, Греция или Португалия. Это в два с половиной раза больше, чем во время голодомора", — отмечается в сюжете.

При этом реальные цифры могут значительно отличаться — так, по мнению экспертов, отмечается в сюжете, население Украины составляет всего 35 миллионов человек. Перепись населения проводилась последний раз 18 лет назад.

"Украинцы могут стать первой нацией, которая может исчезнуть полностью", — отмечает корреспондент телеканала.