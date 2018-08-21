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«Убийца Бабченко» пошел на сделку со следствием
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«Убийца Бабченко» пошел на сделку со следствием 

Деловая газета «Взгляд» 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Бизнесмен Борис Герман, подозреваемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко, решил заключить соглашение со следствием, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
«Я консультировался со следователем и прокурором по этому делу… Да, действительно, Герман и его защита пошли на подготовку соглашения и работают в этом контексте с нашими работниками», — сказал Луценко на брифинге, передает УНИАН.
Он также заявил, что Герман дает показания, фактически подтверждающие «версию, которая была ему выдвинута следствием».
«В том числе прямо указывает на представителя Российской Федерации, который передавал деньги и указывал, как ими распоряжаться на территории Украины», — утверждает Луценко.
По его словам, соглашение со следствием должно быть утверждено судом, спустя месяц после этого он «станет доступно для общественности».
Ранее Герман заявлял, что в списке людей, в отношении которых якобы должно было готовиться покушение был сын министра внутренних дел Украины Александр Аваков, но Бабченко не было.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко на встрече с диппредставителями стран «Большой семерки», ЕС и Совета Европы говорил, что «список потенциальных жертв» насчитывает 47 человек.
В конце мая произошла инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко. Журналиста считали мертвым почти сутки — до тех пор, пока он не появился на брифинге Службы безопасности Украины.
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