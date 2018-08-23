Порошенко создаст сильнейшую армию Европы

Порошенко пообещал, что украинская армия станет сильнейшей в Европе

Президент Украины Петр Порошенко , выступая на форуме ветеранов в Киеве, заявил, что украинская армия станет сильнейшей в Европе, передает телеканал NewsOne.

По его словам, Россия не сможет остановить интеграцию Украины в евроатлантические структуры.

"Мы полностью перестраиваем весь сектор безопасности, включая Вооруженные силы, полностью под стандарты НАТО. И главный месседж, который я привез с саммита НАТО… — двери НАТО для Украины открыты, что бы там ни говорила Россия. И ключевой месседж для России: вы не сможете остановить евроатлантическую интеграцию нашего государства", — сказал он.

Порошенко также добавил, что украинцы прекрасно понимают, что воюют за мир.