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Порошенко создаст сильнейшую армию Европы
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Порошенко пообещал, что украинская армия станет сильнейшей в Европе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко, выступая на форуме ветеранов в Киеве, заявил, что украинская армия станет сильнейшей в Европе, передает телеканал NewsOne.
По его словам, Россия не сможет остановить интеграцию Украины в евроатлантические структуры.
"Мы полностью перестраиваем весь сектор безопасности, включая Вооруженные силы, полностью под стандарты НАТО. И главный месседж, который я привез с саммита НАТО… — двери НАТО для Украины открыты, что бы там ни говорила Россия. И ключевой месседж для России: вы не сможете остановить евроатлантическую интеграцию нашего государства", — сказал он.
Порошенко также добавил, что украинцы прекрасно понимают, что воюют за мир.
"Впереди еще очень много работы, и точно легко не будет никому. Ничего этого я обещать не буду, но наша армия будет одной из самых сильных в Европе, потому что украинцы на сегодняшний день твердо знают, за что они воюют", — подчеркнул президент.
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