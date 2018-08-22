Гройсман назвал катастрофичной сумму госдолга для бюджета Украины

«Власть с 2005 по 2013 год заковала Украину в наручники госдолга. Мы должны принять стратегию управления госдолгом, чтобы оградить людей от негатива в связи с необходимостью обслуживать этот долг», — заявил премьер.

Он отметил, что невыплата долгов угрожает Украине дефолтом и добавил, что Киеву нужны $4,6 млрд ежегодно на обслуживание долга.

И. о. министра финансов Украины Оксана Маркарова уточнила, что на 30 июня госдолг Украины составил $66,1 млрд

В мае Гройсман заявил, что Украина должна погасить $27 млрд долгов в следующие четыре года.