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Украинские пограничники нашли нелегалов в подсолнухах
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Стая птиц сокрушила истребитель

Украинские пограничники нашли в подсолнухах нелегалов из Бангладеш 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Пограничники Львовской области задержали четырех нелегалов из Бангладеш и Мьянмы, которые пытались пробраться в ЕС. Об этом сообщает госпогранслужба Украины в своем фейсбуке.
Уточняется, что польские пограничники с помощью технических средств зафиксировали нарушителей около украинского-польской границы. После этого украинские пограничники начали их поиск.
Тем не менее нарушителей удалось задержать не сразу, поскольку те спрятались в насаждениях подсолнуха. В связи с этим к поискам, помимо кинологов, привлекли резервы соседних подразделений Львовского пограничного отряда.
В итоге были задержаны трое граждан Бангладеш и один гражданин Мьянмы. Они признались, что пытались нелегально пробраться в страны Евросоюза. В настоящий момент выясняются обстоятельства инцидента.
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