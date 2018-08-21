Украинские пограничники нашли нелегалов в подсолнухах

Украинские пограничники нашли в подсолнухах нелегалов из Бангладеш

Пограничники Львовской области задержали четырех нелегалов из Бангладеш Мьянмы , которые пытались пробраться в ЕС . Об этом сообщает госпогранслужба Украины в своем фейсбуке.

Уточняется, что польские пограничники с помощью технических средств зафиксировали нарушителей около украинского-польской границы. После этого украинские пограничники начали их поиск.

Тем не менее нарушителей удалось задержать не сразу, поскольку те спрятались в насаждениях подсолнуха. В связи с этим к поискам, помимо кинологов, привлекли резервы соседних подразделений Львовского пограничного отряда.

В итоге были задержаны трое граждан Бангладеш и один гражданин Мьянмы. Они признались, что пытались нелегально пробраться в страны Евросоюза. В настоящий момент выясняются обстоятельства инцидента.