В ЛНР сделали заявление по обстрелу Станицы Луганской

В ЛНР заявили о непричастности к обстрелу Станицы Луганской

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко опроверг информацию об обстреле со стороны ополченцев водолазно-спасательной станции в Станице Луганской. Ранее власти подконтрольной Киеву части Луганской области Украины на своей странице Facebook опубликовали информацию, что в понедельник под обстрел попала водолазно-спасательная станция в Станице Луганской близ линии соприкосновения в Донбассе. "Накануне встречи в Минске район Станицы Луганской всегда фигурирует в сводках ВСУ, для того чтобы в очередной раз обвинить нас в несоблюдении режима прекращения огня и, соответственно, не отводить силы и средства ВС Украины", — заявил Марочко журналистам. По его мнению, опубликованная информация на официальной странице областной администрации является сфальсифицированной.