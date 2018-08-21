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В ЛНР сделали заявление по обстрелу Станицы Луганской
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В ЛНР заявили о непричастности к обстрелу Станицы Луганской 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко опроверг информацию об обстреле со стороны ополченцев водолазно-спасательной станции в Станице Луганской.
Ранее власти подконтрольной Киеву части Луганской области Украины на своей странице Facebook опубликовали информацию, что в понедельник под обстрел попала водолазно-спасательная станция в Станице Луганской близ линии соприкосновения в Донбассе.
"Накануне встречи в Минске район Станицы Луганской всегда фигурирует в сводках ВСУ, для того чтобы в очередной раз обвинить нас в несоблюдении режима прекращения огня и, соответственно, не отводить силы и средства ВС Украины", — заявил Марочко журналистам.
По его мнению, опубликованная информация на официальной странице областной администрации является сфальсифицированной.
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