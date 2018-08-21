Порошенко назвал ключ к европейскому будущему Украины

Президент Украины Пётр Порошенко назвал повышение качества образования граждан одним из основных направлений европейской интеграции Украины.

Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, украинский лидер заявил на конференции «Новая украинская школа — старт реформы, участие громад».

«Я убеждён, что ключ к этому будущему — это не только безвиз, это не только реформирование экономики, правовой, политической системы — это обновлённое и качественное образование», — сказал Порошенко.