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Кинофестиваль «Евразийский мост» пройдёт с 19 по 27 сентября в Крыму
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Кинофестиваль «Евразийский мост» пройдёт с 19 по 27 сентября в Крыму 

RT на русском 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Международный кинофестиваль «Евразийский мост» будет проходить с 19 по 27 сентября в Ялте, сообщает kp.ru.
«Кинематографисты из разных уголков мира: России, Бельгии, Индии, Армении, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Турции соберутся в городе, где в 1911 году был снят первый российский полнометражный фильм», — заявили в «Крымском медиацентре».
Запланированы показы игровых и документальных лент, премьеры и ретроспекции, творческие встречи, мастер-классы, круглые столы, презентации.
Ранее RIA56 сообщало, что в рамках международной программы кинофестиваля «Восток — Запад. Классика и авангард» в Оренбурге показали последний фильм Веры Глаголевой «Не чужие».
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