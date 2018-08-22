Названа дата восстания на Украине

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Тука не исключил «восстания» на Украине 

Рамблер 53 минуты назад
Фото: Официальный веб-сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины
Украинцы могут восстать против нового президента страны, заявил местному каналу «112» заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
По его словам, к «наихудшему сценарию» президентских выборов, которые состоятся на Украине весной будущего года, может привести желание ряда областных советов, «неважно в каком регионе», высказать свое мнение о новом президенте.
«Мол, мы не считаем его победителем», — объяснил Тука.
После этого, считает замминистра, на Украине могут произойти «крайне негативные действия», которые получат поддержку друзей страны, живущих «за поребриком».
В конце 2017 года Георгий Тука заявил, что если «отдать» России Донбасс, на который она якобы претендует, «этот обжора» захочет присоединить к себе еще и Одессу, Херсон, Харьков, Николаев и Закарпатскую область.
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