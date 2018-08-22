Названа дата восстания на Украине

Тука не исключил «восстания» на Украине

Украинцы могут восстать против нового президента страны, заявил местному каналу «112» заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

По его словам, к «наихудшему сценарию» президентских выборов, которые состоятся на Украине весной будущего года, может привести желание ряда областных советов, «неважно в каком регионе», высказать свое мнение о новом президенте.

«Мол, мы не считаем его победителем», — объяснил Тука.

После этого, считает замминистра, на Украине могут произойти «крайне негативные действия», которые получат поддержку друзей страны, живущих «за поребриком».