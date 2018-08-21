Жадность чиновников сгубила город: Киев тонет и уходит под землю

На Киев обрушились казни египетские. Улицы столицы Украины после ливней вот уже третий раз за последний месяц превращаются в каналы: город тонет, рвутся канализации, проваливается асфальт. Власти же сетуют на погоду и называют обычные для Киева осадки стихийным бедствием

Вместо того чтобы рассказывать киевлянам о том, что будет сделано для предотвращения подобных катастроф, в мэрии рапортуют, сколько единиц техники задействовано в ликвидации последствий потопа. Чиновники утверждают, что помешать паводку было невозможно, но киевляне мало верят этим объяснениям.

Три удара стихии: удар первый…

Первый мощный ливень с градом и резкими порывами ветра обрушился на Киев 25 июля. Движение в столице было полностью остановлено — ливнеприемники на справлялись с потоками воды, и улицы захлебнулись. Непогода заставила людей брести по колено в воде, затопила множество машин, повалила более десятка деревьев и частично обрушила путепровод на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской.

На поврежденном путепроводе побывал и мэр Виталий Кличко . А 26 июля представители киевской власти выступили с пресс-брифингом, на котором отчитывались о ликвидации последствий.

Начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук заявил, что к устранению причиненного дождем вреда привлекли более сотни служащих госслужбы по чрезвычайным ситуациям и 15 единиц техники.

«Спасатели выполняли работы, связанные с откачкой воды из подземных переходов, в том числе из туннеля на Дорогожичах, выполняли работы по резке деревьев, оказывали помощь машинам, которые застряли в лужах», — рассказал чиновник.

А генеральный директор коммунальной корпорации «Киевавтодор» Александр Густелев заявил, что городская инфраструктура не могла быть готова к таким объемам воды, ведь за три часа выпала трехмесячная норма осадков. В таких условиях, по его мнению, аварийных последствий не избежать, даже если построить усовершенствованную систему канализации.

Впрочем, синоптики поставили под сомнение утверждение, что Киеву 25 июля досталась трехмесячная норма осадков. По их подсчетам, можно говорить о норме половины месяца, хотя и это немало.

…Удар второй…

В ночь на 16 августа Киев накрыл очередной мощный ливень с молниями, а местами и с градом. В результате был затоплен центр города, торговый центр «Метроград». Вода мощным потоком пронеслась с Крещатика в подземный переход на Бессарабской площади, где затопила множество магазинов. Дальше грязевой поток водопадом стек на нижний этаж.

Пострадали и другие районы. В очередной раз затопило пешеходные переходы. В результате ливней полностью затопило Подол. Вода на дорогах доставала машинам «до пояса». С Андреевского спуска вода смывала брусчатку.

Утром в Киеве не работали некоторые маршруты общественного транспорта, а Крещатик был перекрыт для машин. С самого утра в столице над ликвидацией последствий дождя работали около трех десятков коммунальщиков, которые болгарками и экскаватором преодолевали завалы. Затем аварийные бригады вновь чистили коллекторы и откачивали излишки воды.

В «Киеватодоре» в очередной раз признали, дождевые коллекторы — настоящая головная боль. Проблему, якобы понемногу решают, но сколько еще раз Киев может затопить из-за ливня — неизвестно.

…И удар третий

А в ночь на 19 августа в Киеве вновь прошел сильный дождь. Затопило улицы в Подольском, Шевченковском и Печерском районах. Настоящий потоп был на близлежащих к ТРЦ "Гулливер" и ТРЦ "Олимпийский" улицах, где вода поднялась практически по пояс.

Последствия ночной непогоды на столичных улицах ликвидировала 91 единица спецтехники коммунального предприятия "Киевавтодор", а также 178 работников предприятия, которые былипривлечены к ручной уборке.

«К сожалению, интенсивный ливень, град и шквальный ветер смывали почву, песок, а также большое количество мусора от торговых площадок, что привело к подтоплению некоторых участков улично-дорожной сети, в частности на улицах Эспланадной, Бассейной, Антоновича", — пожаловался руководитель "Киевавтодора" Александр Густелев.

Он подчеркнул, что в течение часа подтопление на улице Эспланадной городские службы ликвидировали. По состоянию на 6:00 утра проезжую часть Эспланадной полностью очистили от грунта, ила, камней, песка, которые "принесло" на улицу Бассейную и Эспланадную с улиц Мечникова, Шелковичной, Госпитальной, Рогнединской, бульвара Леси Украинки.

Самая сложная ситуация, по словам руководителя "Киевавтодора", на улице Антоновича, где в результате непогоды разрушен участок проезжей части.

"По предварительным выводам, в связи с проведением работ с нарушением технологии, при интенсивных осадках в ночь с 18 на 19 августа произошел значительный выброс грунтовых масс под проезжую часть. А это привело к закупориванию дождеприемных колодцев и значительно увеличило поверхностный сток на дороге. Значительные массы дождевой воды через открытые котлованы пошли на проезжую часть. Следствием этого стало разрушение конструктивных слоев дорожной одежды на участке от ул. Физкультурной до Жилянской", — отметил Александр Густелев.

Дождавшись конца выходных, совместная комиссия коммунального предприятия "Плесо" (занимается водными ресурсами столицы), департамента благоустройства КГГА, "Киевавтодора" и других специалистов проводит обследование русла реки Лыбидь от места впадения в реку Днепр, а также участков открытых и закрытых русел.

После нас — хоть потоп

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко предпочитает не замечать первопричины потопов в вверенном ему городе и рапортует, как замечательно коммунальные службы справляются с последствиями катастрофы.

«Стихии бывают везде, и эффективность работы муниципальных властей определяет, насколько быстро власти смогут справиться с такими вызовами. Несмотря на то, что трехмесячная норма осадков выпала буквально всего лишь за несколько часов в некоторых местах, — например на Троещине дождя не было, а в старой части города (Шулявка, Жуляны) выпала трехмесячная норма — 48 миллиметров осадков. И в этом ключе завалилось около 800 деревьев, порывы ветра, некоторые билборды завалились, были подтопления, а на следующее утро все было полностью нормализовано и город приступил к своей нормальной жизни. Все последствия были ликвидированы тяжелыми усилиями коммунальщиков», — заявил Кличко в эфире столичной радиостанции.

«Все опросы, почему катастрофически затапливает Киев, нужно адресовать, во-первых, Кличко, а во-вторых директору департамента благоустройства. А также главному архитектору города Свистунову, в подчинении которого — единственное в столице инженерное управление, в архивах которого все карты со всеми люками, со всеми сетями, трассами, коридорами, санитарно-защитными зонами, магистралями и полным описанием на какой инженерной подоснове мы все живем. Но я вижу только одно со стороны КГГА — оправдание и перевод стрелок на дождь. Мое мнение — это бред», — рассказал в эксклюзивном комментарии изданию Украина.Ру бывший заместитель главного архитектора Киева, Виктор Глеба Виктор Глеба.

Кроме того, как отметил архитектор, «кожу» Киева разрывают — сейчас в столице более тысячи разрытий по ордерам и столько же несанкционированных.

«Кроме того — застройка. Новострой, где мама Гройсмана купила сыночку квартиру, Французский квартал, — гектар раскопанной земли. С Печерска весь дождь ушел туда, под землей верховодкой прошел вниз на улицу Антоновича (бывшая Горького), вниз к железной дороге, вода просачивается и стремится в речку Лыбидь. В результате улица Антоновича провалилась, уже разорвалась канализация, мухи размером с кулак, вонища на весь квартал. То есть, если раньше власть в Киеве можно было услышать и увидеть, то теперь ее можно понюхать. И сакральность происходящего в том, что авария на Антоновича произошла прямо под носом «Киевтодора». Вот вам результат — дырки на дорогах, куда даже танк может провалиться. Не знаю, хватит ли у них средств и техники, чтобы все это ликвидировать, но 2 миллиарда гривен в год «Киевблагоустройство» списывает на благоустройство. Вы видите где-то это благоустройство? Пляжи без туалетов, дороги без люков и без ничего. Еще два миллиарда уходят на содержание Киевсовета со всеми депутатами. Куда уходят эти миллиарды?», — возмущен эксперт.

По его словам, основная проблема в том, что объемы системы ливневой канализации не сопоставимы с потребностями города.

«Посмотрите, какие объемы застройки идут. А что такое объемы застройки? Это врезка в инженерные системы, канализации в том числе. И то, что когда-то было почвой, парком, землей и впитывало в себя влагу, сейчас превратилось в бетонное гетто. А из бетона, из асфальта вода не всасывается, она летит к ливнеприемникам, которые не рассчитаны на такой объем», — подчеркнул Глеба.

Проверки власти — дымовая завеса

Архитектор убежден, что затопление происходило именно там, где была произведена застройка в нарушение Генплана. Он указывает на то, что система инженерных сетей столицы почти не развивались с 2002 года, в отличие от жилых комплексов. Чтобы адаптировать ее к потребностям Киева, утверждает эксперт, нужны основательные расчеты.

«По Генплану возле Дворца спорта не ТРЦ «Гулливер», а сквер. В этот сквер испокон веков уходила вода с улицы Эспланадной, с улицы Кловской, с бульвара Леси Украинки. Та вода, которая не могла поместиться в дождевую канализацию. Те потоки воды, которые не помещались в дождевую канализацию текли сверху и абсорбировались в скверах, в парках.

Что же происходит сейчас? Например, стройка на улице Мечникова — два года лили бетон, сделали подпорную стенку и около 0,5 млн кубов бетона влили в речку Клов, которая течет прямо под этим зданием по коллектору дождевой канализации. И коммунальное предприятие «Плесо» знает о том, что речка идет по коллектору.

И вот вопрос: если по коллектору течет река, куда пойдет дождевая вода? Так вот, дождь превратил реки Печерска от Киянки и вниз в речку Клов, но уже по асфальту. В Киеве теперь реки — по асфальту. И вот полтора метра этой воды слилось с бульвара Леси Украинки, где построено два жилищных монстра, которые полностью заблокировали систему дренажа», — рассказал Глеба.

Однако, по его словам, дождевая вода уходит под землю, а это гораздо опаснее, поскольку под дорожным покрытием образовываются пустоты глубиной 2-3 метра.

«Мэр же ни за что не отвечает — он, якобы не виноват. Получается, что он не виноват в том, что департаменты ничего не делают, что коммунальные предприятия, которые подчинены непосредственно Кличко, ничего не делают, и мы проваливаемся под асфальт. А ведь это прямая ответственность главы Киевской городской государственной администрации.