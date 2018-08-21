В деле Шеремета появилась новая информация

Генпрокурор Украины заявил о новой информации по делу об убийстве Шеремета

"У нас сейчас есть информация, которая, вероятно, выведет нас как минимум на исполнителей, а затем и на заказчиков (убийства Шеремета — ред.). Но — вероятно. Подчеркиваю это слово. У меня есть личный мотив для эффективного контроля этого дела", — сказал Луценко в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном во вторник.

Он уточнил, что такая информация появилась у правоохранителей в последний месяц.

"Чувствую, что у нас есть еще один неисследованный след. Если он сработает, тогда скажу", — добавил прокурор.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста.