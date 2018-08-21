Украина не пустила ОБСЕ к российскому танкеру

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На Украине предложили создать «аналог Моссада» для похищения Януковича

В Раде предложили американцам оплатить отказ Украины от предательства США

На Украине придумали, как поквитаться с Австрией за приглашение Путина на свадьбу