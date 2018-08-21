Украина не пустила ОБСЕ к российскому танкеру

Наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не пустили к танкеру «Механик Погодин», заблокированному в Херсоне, сообщает СММ.
Как сообщается в отчете миссии за 19 августа, наблюдателей у входных ворот нефтяного терминала остановил «мужчина, представившийся сотрудником» СБУ. Он заявил, что нужно «получить предварительное разрешение от властей порта» на посещение судна, передает РИА «Новости».
Напомним, представители украинских властей уже трижды пытались незаконно проникнуть на борт судна, задержанного на Украине.