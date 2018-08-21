На Украине предложили выкрасть Януковича из России

По словам украинского прокурора Руслана Кравченко, для реализации этой цели следует создать специальный отряд, который будет действовать как аналог израильской спецслужбы «Моссад».

По словам Кравченко, для реализации этой цели следует создать специальный отряд, который будет действовать как аналог израильской спецслужбы «Моссад». Сам прокурор уверен, что Янукович заслуживает пожизненное наказание.

«Я считаю, что правоохранительные органы должны сделать всё, чтобы это решение выполнялось. Возможно, создать подразделение вроде Моссада, например. Чтобы спецназовцы проникли на территорию России и доставили его на Украину», — заявил украинский прокурор.