На Украине предложили выкрасть Януковича

По словам украинского прокурора Руслана Кравченко, для реализации этой цели следует создать специальный отряд, который будет действовать как аналог израильской спецслужбы «Моссад».
Бывшего президента Украины Виктора Януковича следует выкрасть и вернуть в родную страну, если украинский суд вынесет ему обвинительный приговор. Такое мнение озвучил прокурор Руслан Кравченко, как сообщает «Громадьске ТВ».
По словам Кравченко, для реализации этой цели следует создать специальный отряд, который будет действовать как аналог израильской спецслужбы «Моссад». Сам прокурор уверен, что Янукович заслуживает пожизненное наказание.
«Я считаю, что правоохранительные органы должны сделать всё, чтобы это решение выполнялось. Возможно, создать подразделение вроде Моссада, например. Чтобы спецназовцы проникли на территорию России и доставили его на Украину», — заявил украинский прокурор.
Ранее стало известно, что сотрудники правопорядка напали на адвоката Януковича Виталия Сердюка прямо перед залом заседаний Оболонского суда. Таким образом они намеревались предотвратить появление адвоката на процессе по Януковичу, чтобы заменить его на предоставленного властями Киева юриста, от услуг которого экс-президент ранее отказался.