В ЛНР назвали причины гибели украинских военных в Донбассе

Официальный представитель Минобороны самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко на брифинге заявил, что подрыв украинских военных на собственных минных заграждениях у линии соприкосновения в Донбассе стал основной причиной их гибели.

«Подтверждается информация о целенаправленном сокрытии командованием бригад от вышестоящего руководства небоевых потерь», — цитирует «РИА Новости» Марочко.

По его словам, в числе причин также называются неосторожное обращение с оружием и внутренние конфликты.

По его информации, в подконтрольные Киеву медучреждения в Донбассе за последний месяц поступило около 20 тел украинских военных и более 50 раненых солдат.