Ещё
В ЛНР назвали причины гибели украинских военных в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЛНР назвали причины гибели украинских военных в Донбассе 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Русская Весна
Официальный представитель Минобороны самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко на брифинге заявил, что подрыв украинских военных на собственных минных заграждениях у линии соприкосновения в Донбассе стал основной причиной их гибели.
«Подтверждается информация о целенаправленном сокрытии командованием бригад от вышестоящего руководства небоевых потерь», — цитирует «РИА Новости» Марочко.
По его словам, в числе причин также называются неосторожное обращение с оружием и внутренние конфликты.
По его информации, в подконтрольные Киеву медучреждения в Донбассе за последний месяц поступило около 20 тел украинских военных и более 50 раненых солдат.
Rambler News Service: последние новости
На Украине объяснили, почему не забирают свои корабли в Крыму Ковитиди: за лето в Крыму отдохнуло около 1 млн украинцев Украинский депутат резко ответил США на обвинения в предательстве
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар96
Британия подняла истребители над Черным морем88
«Упала в обморок и потеряла память»232
Порошенко ждет российские миллиарды120
Лукашенко откровенно поговорил с Путиным40
Видео
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Происшествия
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
02:45
Медведя с канистрой на голове объявили в розыск
Общество
00:26
Мигранты блокированы на судне у берега Италии
В мире Другое
00:31
«Практическое измерение»: зачем Климкин увез послов в Донбасс
В мире Статьи
00:25
«Меня это бесит»: Вайкуле не может уже слышать про Крым
Шоу-бизнес Статьи
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
02:59
Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение