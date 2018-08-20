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В Одессе выросло число обучающихся на «мове» первоклашек
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Власти Одессы заявили о резком росте числа обучающихся на «мове» первоклашек 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Больше 9 тыс. детей, которые пойдут в первый класс в Одессе, будут учиться на украинском языке, заявила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.
«На сегодня у нас в первые классы подано более 11 тыс. заявок, и больше 9 тыс. детей, а именно 83% будут обучаться в украинских классах. Это на 25% больше, чем раньше», — передает ее слова Odessa Online.
Она добавила, что это «добровольный выбор», так как в начальной школе ученики и родители «самостоятельно выбирают украинский или русский язык обучения».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о реформе образования на Украине и о том, для чего она нужна Киеву.
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