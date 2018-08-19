На Украине выдвинули ультиматум США

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На Украине ответили на обвинения со стороны США в предательстве 

РИА Новости 21 минуту назад
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко ответил на обвинения американских СМИ в предательстве.
Ранее американские СМИ сообщили о поставках в Китай авиадвигателей компании "Мотор Сич". Как заявил бывший советник комитета сената США по международным отношениям Уильям Триплетт, "украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и в то же время наносят удар в спину военно-морским силам США".
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Украинский депутат предложил американской стороне "выход" из сложившейся ситуации.
"Если американцы не хотят, чтобы мы продавали китайцам — пусть сами покупают наши авиадвигатели! Нам запрещают и китайцам продавать, и сами не покупают, в итоге альтернатива для "Мотор Сичи" одна — банкротство предприятия и тысячи новых высококвалифицированных, но безработных украинцев", — написал Ляшко у себя в Facebook.
Депутат Рады отметил, что его такая перспектива не устраивает. Он добавил, что Украина — одна из пяти стран, которые изготавливают "самые современные авиационные двигатели".
Ранее в "Мотор Сич" также ответили на обвинение американских СМИ. В частности, представители компании усмотрели в публикации "российский след", отметив, что в случае разрыва контракта с Китаем аналогичные силовые установки Пекин будет закупать в России. В "Мотор Сич" также заявили, что отказ от китайского рынка повлечет за собой серьезные негативные последствия для украинской компании.
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