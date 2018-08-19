На Украине выдвинули ультиматум США

На Украине ответили на обвинения со стороны США в предательстве

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко ответил на обвинения американских СМИ в предательстве.

Украинский депутат предложил американской стороне "выход" из сложившейся ситуации.

"Если американцы не хотят, чтобы мы продавали китайцам — пусть сами покупают наши авиадвигатели! Нам запрещают и китайцам продавать, и сами не покупают, в итоге альтернатива для "Мотор Сичи" одна — банкротство предприятия и тысячи новых высококвалифицированных, но безработных украинцев", — написал Ляшко у себя в Facebook.

Депутат Рады отметил, что его такая перспектива не устраивает. Он добавил, что Украина — одна из пяти стран, которые изготавливают "самые современные авиационные двигатели".

Ранее в "Мотор Сич" также ответили на обвинение американских СМИ. В частности, представители компании усмотрели в публикации "российский след", отметив, что в случае разрыва контракта с Китаем аналогичные силовые установки Пекин будет закупать в России. В "Мотор Сич" также заявили, что отказ от китайского рынка повлечет за собой серьезные негативные последствия для украинской компании.