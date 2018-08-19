Украина нашла способ отомстить за свадьбу с Путиным

На Украине придумали, как поквитаться с Австрией за приглашение Путина на свадьбу

На своей странице в Facebook Кухар заявил, что Украина должна ввести «срочные санкции» против Австрии. По его словам, приглашение на свадьбу президента «страны-агрессора» является знаком дружбы и одобрения.

Он призвал Киев ответить не стесняясь, чтобы «история запомнилась». В частности, украинский журналист предлагает устроить проверки всех австрийских компаний, работающих в его стране; «вышвырнуть» компании Австрии и связанные с ними фирмы из всех торгов и тендеров; «по три раза в день» задерживать автомобили австрийских граждан «для проверки на угон»; отменить контракты на поставку сырья австрийским или связанных с ними компаниям; провести военные учения в Закарпатье «со сценарием глубокого рейда и штурма столицы Австрии», а также «случайно» нарушать воздушные границы Австрии военными самолетами.

Кухар считает, что приглашение Путина на свадьбу главы МИД ставит Австрию «за рамки НАТО ». Отметим, что Австрия не является страной — членом Североатлантического альянса.

Кроме того, по мнению украинского журналиста, было бы уместно передать посольству Австрии в Киеве «пять, а лучше десять ведер крови» для свадьбы главы австрийского внешнеполитического ведомства.

В этой связи политолог Владимир Корнилов на своей странице в Facebook высмеял предложение Кухара касательно «случайного» нарушение воздушных границ Австрии украинскими военными самолетами. «То есть, я так понимаю, что сей гений стратегической мысли слышал, что Львов когда-то был частью Австро-Венгрии, и соответственно полагает, что между Украиной и Австрией где-то в Закарпатье затаилась украинско-австрийская граница, которую бравые львовские пилоты могут периодически нарушать с особым цинизмом», — написал политолог.

«Представляете уровень обычных журналистов, если у них шеф-редакторы такие!» — добавил Корнилов.

Украина и Австрия граничат со Словакией Венгрией , но общей границы не имеют.