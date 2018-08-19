«Вас это не шокирует?»: выпускники разочаровали Климкина

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «позорными» результаты выпускного экзамена школьников по математике. Он заявил, что такие показатели свидетельствуют о «тотальной катастрофе» в системе образования Украины. По словам министра, если не изменить подход к обучению и качество образования, то страна «окажется нигде».

«Позорные» результаты выпускного экзамена школьников по математике шокировали министра иностранных дел Украины Павла Климкина, о чем он написал на своей странице в фейсбуке. По его словам, итоги внешнего независимого оценивания (ВНО) указывают на «тотальную катастрофу» в системе образования Украины.

«Откровенно говоря, хочется бить тревогу. 48% абитуриентов не смогли решить задачу уровня восьмого класса. Каждый второй из сегодняшних выпускников не ориентируется в элементарных математических правилах!» — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Кстати, в этом году в тестах по математике комиссия установила минимальным порогом 10 баллов. Его перешли 81% абитуриентов.

Как считает Климкин, такие показатели в конечном счете могут довести систему образования до того, что страна «окажется нигде».

«Сворачивая с этого пути, мы сознательно обрекаем себя на периферию жизни. И это касается не только близкой мне математики. Английский, история, география и, что поражает, украинский… Вдумайтесь?! И этого никто не замечает! Вас это не шокирует?» — задался вопросом дипломат.

Он уверен, что, если в стране не изменится подход к преподаванию, у молодежи не будет стимула к учебе, а качество образования не улучшится, то страна придет к «остановке в развитии».

«Хорошее образование — это жизненная необходимость, а не просто слова», — отметил Климкин.

Он также добавил, что планы по технологическому развитию страны останутся мечтами, пока молодежь будет демонстрировать такие результаты. «Каковы перспективы развития сферы IT, о которых мы говорим? О каких технологиях мы мечтаем?», — вопрошает министр.

Вероятно, Климкина так шокировала информация о том, что почти половина выпускников 2018 года не смогли выполнить задание на сокращение дробей на ВНО по математике.

Об этом 16 августа на пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий. Он отметил, что больше всего проблем у экзаменуемых вызвал именно тест по математике.

«Наверно, больше всего проблем у нас с математикой. Если по другим предметам ситуация более-менее нормальная, то с этим предметом, к сожалению, у нас динамика результатов неутешительная», — подчеркнул он.

Карандий уточнил, что первое задание теста основной части экзамена по математике подготовлено в соответствии с материалом, который школьники осваивают в 7-8 классах. Несмотря на это, почти половина выпускников с заданием не справились.

«Это действия с дробями, где нужно было фактически сократить на два числитель и знаменатель и получить результат. Задание не сложное. Но, к сожалению, лишь 52% наших выпускников в 11 классе смогли справиться с заданием, с которым должны были работать в восьмом классе», — посетовал он.

По его словам, данная ситуация стала поводом для того, чтобы задуматься. Он уверен, что при сложившихся обстоятельствах необходимо поднимать вопрос об усилении изучения математики в основной школе.

Впрочем, нужно отметить, что не только дроби являются слабым местом украинских выпускников. 14 июня, после определения экспертной комиссией пороговых баллов для оценки результатов ВНО, на сайте УЦОКО сообщили, что 14% учеников не набрали даже минимальные 23 балла в тестах по украинскому языку и литературе.

Проходным баллом по всем иностранным языкам определили 23. Эти экзамены по отдельным языкам сдали от 82% до 88% абитуриентов, при этом отмечается, что лучше всего выпускники справились с испанским, а хуже — с немецким. Минимальные баллы по ним набрали 88% и 82% соответственно.

Лучшие показатели в этом году у тех, кто сдавал биологию. Проходные 22 балла по ней набрали 92% абитуриентов.

Кстати, знания украинских педагогов также проверялись на ВНО в апреле прошлого года. Экзамены сдали более 360 учителей Черновицкой области, сообщила директор департамента образования и науки Черновицкой ОГА Оксана Палийчук местному информационному агентству АСС. По ее словам, целью такой практики было не оскорбление учителей, а стимулирование их к самообразованию.

Учителя сдавали тесты по украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, биологии, физике, химии, географии, английскому и французскому языкам. Как показали результаты тестирования, четыре педагога получили ноль баллов, пять — от одного до трех, и только 56 преподавателей сдали тест на отлично, от 10 до 12 баллов.