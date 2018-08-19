«Противник 43 раза открывал огонь»: в Донбассе погибли военные

За сутки в Донбассе погибли два украинских военных

«Противник 43 раза открывал огонь, в том числе четыре раза из вооружений, которые запрещены минскими договоренностями», — говорится в сообщении на странице пресс-центра объединённых сил в Facebook.

Сепаратисты вели прицельный огонь из гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Также отмечено применение минометов калибром 120 и 82 мм.

В результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, ещё двое получили ранения. По данным украинской разведки, двух «оккупантов» уничтожили, ещё шестеро получили ранения.