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«Противник 43 раза открывал огонь»: в Донбассе погибли военные
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За сутки в Донбассе погибли два украинских военных 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Противник 43 раза открывал огонь, в том числе четыре раза из вооружений, которые запрещены минскими договоренностями», — говорится в сообщении на странице пресс-центра объединённых сил в Facebook.
Сепаратисты вели прицельный огонь из гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Также отмечено применение минометов калибром 120 и 82 мм.
В результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, ещё двое получили ранения. По данным украинской разведки, двух «оккупантов» уничтожили, ещё шестеро получили ранения.
По информации народной милиции непризнанной ЛНР, подразделения Вооруженных сил Украины один раз за сутки обстреляли их позиции из минометов и стрелкового оружия, сообщает Луганский информационный центр.
Накануне сообщалось, что один украинский военнослужащий погиб, ещё один ранен в результате обстрелов в Донбассе. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков по итогам переговоров Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, стороны сожалеют в связи с пробуксовкой минских договорённостей.
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