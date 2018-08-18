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Лукашенко категорически не согласен с мнением, что Белоруссия могла бы стать частью российского государства
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Лукашенко категорически не согласен с мнением, что Белоруссия могла бы стать частью российского государства 

BFM.RU 1 час назад
Об этом сообщает «Интерфакс».
«Не надо от нас требовать, как некоторые начинают уже на злобу дня писать: «Надо быстрее Лукашенко вступить в состав России и Беларусь туда скинуть», — цитирует президента Белоруссии госагентство «БелТА».
«Это будут последние дни политика в Беларуси, который примет такое решение», — отметил Лукашенко.
«И зачем это в современном мире? Мы можем существовать в союзе с Россией и решать наши общие задачи без всяких проблем», — сказал белорусский лидер.
Он добавил: «Некоторые, особенно россияне, „плявузгают“ (говорят глупости), иначе не скажешь: Лукашенко хочет что-то показать или показаться Путину. Слушайте, мы друг друга знаем, наверное, больше 20 лет. Мне что показывать надо Путину? Он меня знает, как в народе говорят, как облупленного. И я его так же знаю. Что нам друг другу еще показывать? Я в Кремль отчитываться не езжу».
Как сказал президент Белоруссии, Россия — «самая близкая нам страна». «Мы один народ фактически. Мы от одного корня — белорусы, россияне и украинцы», — заявил он.
«Мы не хотим повторения того, что происходит в Украине с Россией — конфликт этот. Нам это не надо. И России это не нужно. Потому что у нее единственное окно в 1 тысячу километров с востока на запад — это Беларусь. Россия нуждается в стабильной Беларуси», — отметил Лукашенко.
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