Украина разглядела «российский след» в нападках США

На Украине ответили на обвинения американских СМИ в предательстве. Местная компания «Мотор Сич» прокомментировала претензии газеты The Washington Times из-за поставок авиадвигателей в Китай, усмотрев в публикации «российский след».
«Только слепой не увидит за всей поднятой шумихой лоббирования интересов российских производителей… Такие методы имеют все признаки недобросовестной конкуренции», — говорится в заявлении «Мотор Сич». Его передает РИА Новости.
В компании напомнили, что после событий 2014 год «Мотор Сич» лишилась традиционного рынка сбыта в России, и отметили, что в случае разрыва контракта с Китаем на поставки двигателей АИ-222 Пекин будет закупать аналогичные моторы в России.
В заявлении также говорится, что отказ от рынка сбыта в КНР не повлияет на боеспособность китайских ВВС, но приведет к ухудшению ситуации в украинской авиаотрасли и увольнению специалистов с «Мотор Сич».
Ранее The Washington Times опубликовала материал, в котором говорится о продаже украинских двигателей для боевых самолетов в Китай. Бывший советник комитета сената США по международным отношениям Уильям Триплетт, комментируя эту информацию, заявил в интервью изданию, что «украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и в то же время наносят удар в спину Военно-морским силам США».