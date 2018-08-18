Украина разглядела «российский след» в нападках США

Украина увидела «российский след» в обвинениях американских СМИ

«Только слепой не увидит за всей поднятой шумихой лоббирования интересов российских производителей… Такие методы имеют все признаки недобросовестной конкуренции», — говорится в заявлении «Мотор Сич». Его передает РИА Новости.

В компании напомнили, что после событий 2014 год «Мотор Сич» лишилась традиционного рынка сбыта в России , и отметили, что в случае разрыва контракта с Китаем на поставки двигателей АИ-222 Пекин будет закупать аналогичные моторы в России.

В заявлении также говорится, что отказ от рынка сбыта в КНР не повлияет на боеспособность китайских ВВС, но приведет к ухудшению ситуации в украинской авиаотрасли и увольнению специалистов с «Мотор Сич».