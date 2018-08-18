В Раде уподобили Украину «шахидам»

В Раде сравнили Украину с «шахидом»

Если Украина воплотит идею по прекращению железнодорожного сообщения с Россией , она нанесет огромный вред самой себе, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Линько.

По его словам, Москва "не ощутит никакого дискомфорта" от подобных мер, тогда как Киев ждут катастрофические последствия.

"На войне есть такое понятие, как шахид — можно подорвать себя, сделать хуже врагу — ранить его, но ты, в конце концов, умрешь. Так вот, такими шахидскими методами воевать не стоит. Мы можем сделать очень плохо, но мы от этого умрем", — заявил Линько в эфире телеканала NewsOne.

По мнению депутата, прекращение сообщения с Россией является "неадекватной реакцией" и призвал Киев ограничиться пропагандой среди населения, которая бы убеждала их не ездить в Москву.