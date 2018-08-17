«Вернусь домой в Украину»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернется на Украину после истечения президентского срока Петра Порошенко. Грузинский политик высказал намерение также через суд восстановить гражданство Украины. Политологи указывают, что сейчас на Украине Саакашвили никто не ждет и как политик для украинцев он не интересен.
Михаил Саакашвили, ранее занимавший посты президента Грузии и председателя Одесской областной государственной администрации, заявил, что намерен вернуться на Украину после истечения президентского срока Петра Порошенко.
«Как только Порошенко уйдет, я восстановлю свое гражданство», — сказал политик, добавив, что готово сделать это через суд.
Саакашвили также пообещал добиваться привлечения к ответственности людей, которые «напугали судей и свидетелей» по его делу, передает ФАН.
«Я добьюсь того, что люди, которые нарушали, подделывали, например, мою подпись, анкету, отвечали в установленном законом порядке», — подчеркнул бывший грузинский лидер.
Он добавил, что его политическая партия «Движение новых сил» примет участие в парламентских выборах на Украине в 2019 году.
В этой связи бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров указал, что сейчас на Украине Саакашвили никто не ждет.
«Места в политической жизни страны для него нет. Вспомните, как все начиналось: он, будучи слишком амбициозным, объявил на всю страну, что поддерживает Порошенко. Какое-то время в период подготовки к парламентским выборам он ездил и активно агитировал за партию «Блок Петра Порошенко», — пояснил эксперт.
По его словам, ранее Саакашвили плотно сотрудничал с действующими украинскими властями.
«Однако потом у него случился личный конфликт с Порошенко. Личный — не политический. Но Саакашвили пытался все преподнести так, словно все вокруг — воры, а он святой. Он — двуличный человек. И чем закончилась его политическая карьера на Украине, все мы знаем.
Ведь Саакашвили с политической точки зрения абсолютно бесперспективен и непродуктивен. На нем печать негде ставить», — резюмировал аналитик.
За четыре дня до этого Саакашвили назвал Порошенко уголовным преступником. По его словам, в США против президента Украины возбуждено несколько уголовных дел.
«В Америке его могут посадить, как Лазаренко (экс-премьер Украины Павел Лазаренко), потому что ФБР завело на него папку дел», — сообщил Саакашвили.
При этом политик уточнил, что уголовные дела касаются офшорных счетов. Также Саакашвили сказал, что не пожал бы Порошенко руку, так как тот «должен сидеть и общаться с прокурорами и следователями».
«Он уголовный преступник, ответственный не только за смерти многих тысяч людей в «котлах», в тысячах смертей из-за бедности, в эмиграции. Но, главное, Порошенко — это убийца надежды. Он убил время, и это непростительно», — сказал бывший глава Одесской области.
В июле Саакашвили лишили гражданства Украины. В Государственной миграционной службе Украины уточнили, что политик был лишен украинского гражданства из-за ложных данных, указанных в анкете. Ранее Саакашвили отказался от грузинского гражданства, поскольку украинские законы запрещают замещать высшие государственные должности лицам с двойным гражданством.
За месяц до этого Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор против Саакашвили — политик был признан виновным в нападении на депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили и заочно приговорен к шести годам лишения свободы.
Он также был лишен права занимать официальную должность в государственной службе и органах местного самоуправления сроком на два года и три месяца, передает НСН.
Как установил суд, Гелашвили и его соратники были избиты сотрудниками Специального оперативного департамента спецназа МВД Грузии по прямому приказу Саакашвили. Причиной явилась личная месть президента страны за статью Гелашвили в газете «Резонанс» с критикой Саакашвили.
В феврале нынешнего года Саакашвили получил в Амстердаме удостоверение личности. Об этом политик написал в своем фейсбуке.
«Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут», — указал экс-президент Грузии.
В том же месяце руководство украинской государственной пограничной службы запретило Саакашвили въезд в страну до 2021 года. Реагируя на такое решение, политик пообещал вернуться на Украину.
«Со мной или без меня, этой власти уже пришел конец, а я вернусь домой в Украину уже совсем скоро, намного, намного раньше, чем через три года. Я лишь один из миллионов украинцев, недовольных отсутствием изменений, тотальной лживостью и вороватостью власти», — сказал деятель.