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Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе
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Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе, журналисты не пострадали. Об этом в пятницу сообщается на интернет-портале "Вести.ру".
"Съемочная группа Александра Сладкова, военного корреспондента ВГТРК, попала под огонь украинских военных в Донбассе. Журналисты ехали снимать последствия других обстрелов", — говорится в сообщении.
В момент обстрела журналисты находились рядом с населенным пунктом Старомихайловка. Отмечается, что в результате инцидента никто из них не пострадал.
Ранее в этом населенном пункте под обстрел попал конвой Международного комитета Красного Креста, который доставил жителям гуманитарную помощь.
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